“كوبيش” يطلع على الدور المصري في دعم السلام بليبيا

بحث المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش الدور المصري في دعم السلام بليبيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، التقى “يان كوبيتش” المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة لليبيا عبر وسائل التواصل المرئي.

وقدم مندوب القاهرة، التهنئة لـ”كوبيتش” على تعيينه في منصبه الجديد، مؤكدا استعداد مصر التام للتعاون والتنسيق معه خلال الأشهر المقبلة لإنجاح مهمته.

وأوضح السفير إدريس أن اللقاء استعرض رؤية وجهود مصر في دعم التسوية السياسية في ليبيا بمحاورها المختلفة، بما في ذلك النشاط المصري المُكثَّف في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين.

كما نوه إلى الاجتماعات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية لدعم المسارين الأمني والدستوري، وإيلاءعملية السلام والاستقرار في ليبيا أهمية كبيرة نظرا للعلاقات العميقة مع ليبيا وشعبها الشقيق، وهو أمر كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي، بحسب البيان.