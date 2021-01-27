نقيب الخبازين: الجهات المعنية لا تسعى لإجاد حل لأزمة الخبز ومعاناة الجنوب كبيرة

قال رئيس نقابة الخبازين أبو خريص محمد، إنه لا يوجد أي تدخل من الجهات المعنية لإيجاد حل لأزمة الخبز، مُشيرًا إلى أن السوق الموازية في ازدياد يومي فيما يخص كل السلع التي تدخل في عملية التصنيع وبالذات المادة الأساسية وهي الدقيق.

وأضاف أبو خريص في تصريح صحفي، أنه في حال مقارنة الأسعار صباح هذا اليوم، سنجد في منطقة بنغازي أسعار من 205 دينار إلى 185 لأدنى نوعية من الدقيق، وفي سبها أسعار تتراوح بين 220 و225 و230.

وأشار أبو خريص إلى أنه في الجنوب يحدث خلل كبير فيما يتعلق بالوقود الذي يحصل عليه صاحب المخبز، موضحا أنهم يعطون ألف لتر وقود في الشهر، وهذا لا يكفي للإنتاج لمدة عشر أيام.

وأوضح أبو خريص أنه فيما يخص تحرير سعر الصرف أن ذلك يعني أنه لم يعد هناك دقيق أو سلعة مدعومة في السوق، مؤكدا على ضرورة علم كل مواطن بهذا الأمر.

وألمح أبو خريص إلى أنه لا توجد كميات دقيق لكي يتم توزيعها على طرابلس ولا أي منطقة أخرى، مبينا أنه تم التواصل مع مدير مكتب المحافظ من أجل إنهاء هذه المشكلة.

وكان أبو خريص قد جدد في وقت سابق تأكيده على أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر رغيف الخبز، هو ارتفاع سعر الدقيق في السوق الموازي، لافتا إلى أن سعر الدقيق في السوق الموازي ارتفع من أدنى مستوى 135 دينار إلى أعلى مستوى اليوم بسعر 215 دينار، وهو ما يُبرئ أصحاب المخابز ونقابة الخبازين من المسألة ويؤكد أنه ليس لهم علاقة بالأمر.

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