ليبيا الان

المستشار فرج العبيدي: أعلن انسحابي من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المستشار عبدالجواد فرج محمد العبيدي انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، في السلطة التنفيذية الجديدة.

 وأرجع العبيدي في بيان له طالعته “الساعة 24″، انسحابه لعدة أسباب، أولها أن الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة (18) شهرا غير كافٍ لتنفيذ أي مشروع وطني.

وأضاف أن ما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الأقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاصا. 

وأكد أن مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية، وهذا ما لا أسمح لنفسي بجزها فيه.

وتابع: “لقد وجدت أن مصير ليبيا ليس بيد أولادها وإنما بيد دول خارجيه تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد، وليبيا وإن كانت تمر بأوقات عصيبة إلا أنني مطمئن عليها ذلك ان ليبيا ولادة وستجد يوما من أبنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم”.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تواجد الاستخبارات الخارجيه ليس وليد اللحظه 27/1/2021 بل من فبراير 2011 وكل مخابرات العالم تسرح وتمرح من مخابرات اكبر دوله بالعالم الي مخابرات منظمة حماس ومخابرات دويله قطر القزميه أشترت من ثوار الناتو ارشيف مخابرات القذافي بيما يعني ستر ليبيا مكشوف للغير منذ ان نهقت في ليبيا الحمير مطالبه بالتغيير وقالت لمعمر خوذ اقشاشك واطير

    رد