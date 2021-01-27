المستشار فرج العبيدي: أعلن انسحابي من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي

أعلن المستشار عبدالجواد فرج محمد العبيدي انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، في السلطة التنفيذية الجديدة.

وأرجع العبيدي في بيان له طالعته “الساعة 24″، انسحابه لعدة أسباب، أولها أن الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة (18) شهرا غير كافٍ لتنفيذ أي مشروع وطني.

وأضاف أن ما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الأقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاصا.

وأكد أن مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية، وهذا ما لا أسمح لنفسي بجزها فيه.

وتابع: “لقد وجدت أن مصير ليبيا ليس بيد أولادها وإنما بيد دول خارجيه تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد، وليبيا وإن كانت تمر بأوقات عصيبة إلا أنني مطمئن عليها ذلك ان ليبيا ولادة وستجد يوما من أبنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم”.