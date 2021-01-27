المستشار صالح يلتقي وفدا من قبائل ورفلة

أخبار ليبيا 24

أكد وفد من قبائل ورفلة، اليوم الأربعاء، تأييد ومساندة تولي المستشار عقيلة صالح، لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد، بالإضافة إلى دعم مبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار صالح، لوفد من قبائل ورفلة بمختلف مناطق ليبيا، بحضور وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج.

وثمّن الوفد دعم رئيس مجلس النواب المستمر للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، ودفاعه عن حقها في تحرير كامل أرض الوطن واسترجاع السيادة الليبية، مشددًا على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين.

بدوره أثنى عقيلة صالح على دور قبائل ورفلة إبان جهاد الشعب الليبي ضد المستعمر ودورها في بناء الدولة الليبية، مؤكدا أن وحدة الوطن لا مساومة عليها.