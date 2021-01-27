المستشار فرج العبيدي يعلن انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي

أخبار ليبيا 24

أعلن، المستشار عبدالجواد فرج محمد العبيدي، اليوم الأربعاء، انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، في السلطة التنفيذية الجديدة.

وأرجع العبيدي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، قرار انسحابه لعدة أسباب، منها أن الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة (18) شهرا غير كافٍ لتنفيذ أي مشروع وطني.

كما أرجع انسحابه أيضا إلى أن ما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الأقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاصا.

وأكد العبيدي، أن مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية، قائلا، “أن هذا ما لا أسمح لنفسي بجزها فيه”.

وأضاف “لقد وجدت أن مصير ليبيا ليس بيد أولادها وإنما بيد دول خارجيه تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد، وليبيا وإن كانت تمر بأوقات عصيبة إلا أنني مطمئن عليها ذلك ان ليبيا ولادة وستجد يوما من أبنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم”.