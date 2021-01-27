طقس ليبيا غداً.. اجواء باردة وامطار جيدة وغزيرة على هذه المناطق – خريطة

اشارت تقارير متخصصة حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الخميس إلى أن الطقس يشهد اجواء باردة إلى معتدلة نسبياً على بعض المناطق.. فيما تشهد مناطق الشمال الشرقي امطارا ما بين الجيدة والغزيرة … وفيما يلي تفاصيل التقرير كما اوردته صفحة الطقس في ليبيا على موقع فيسبوك ..

ــ مناطق الشمال الغربي :

طقس معتدل إلى دافيء نسبيا متوقع يوم الغد على أغلب المناطق مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا خاصة على ساحل شرق طرابلس مع رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة تتراوح إجمالا مابين ( 15°_ 21°) وتنخفض خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع طقس بارد عموما .

ــ مناطق الشمال الشرقي :

أجواء باردة هذه الليلة على جل المناطق مع تكاثر للسحب الممطرة بداية من أواخر الليل مع سقوط امطار متوسطة إلى جيدة يوم الغد على أغلب المناطق وتكون الامطار رعدية غزيرة خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال تساقط حبات البرد ” التبروري ” لذلك يرجى أخذ الحيطة والحذر من جريان بعض الأودية المحلية كما يتوقع نشاط للرياح الشمالية الغربية الباردة في بعض الأحيان ،، اما درجات الحرارة فتتراوح مابين ( 10°_ 13°) ولا تتجاوز ( 8°) على مرتفعات الجبل الأخضر مع تشكل الضباب خاصة ساعات الصباح وأجواء شتوية باردة متوقعة بشكل عام .

ــ مناطق الوسط والجنوب : طقس مستقر ومعتدل على أغلب الأنحاء مع سماء صافية ودرجات الحرارة تتراوح عموما مابين ( 13°_ 19°) وتسجل انخفاض كبير ساعات الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الصقيع على بعض المناطق .

البحر مضطرب يوم الغد على طول السواحل الليبية وارتفاع الموج يتراوح بشكل عام مابين 1.5_ 3 م …, والله اعلم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي