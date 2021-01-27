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صحيفة تكشف “عملية سرية” لنقل نظام دفاع جوي من ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت ‏صحيفة “التايمز” البريطانية، بأن نظام صواريخ دفاع جوي روسي مُركّب على شاحنة تم الاستيلاء عليه في ساحة معركة ليبية نُقل سالماً إلى قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا في مهمة سرية.

وأوضحت الصحيفة أن نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي بانتسير إس -1، تم الاستيلاء عليه خلال معارك في زوارة، وصدرت الأوامر بالعملية وسط مخاوف من أن بطارية الصاروخ، التي يمكن أن تسقط بسهولة الطائرات المدنية، يمكن أن تقع في أيدي المجموعات المسلحة أو مهربي الأسلحة في ليبيا.

ووفق “التايمز”، فقد تضمنت العملية إرسال فريق على متن طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-17 Globemaster إلى مطار زوارة غرب طرابلس في يونيو الماضي، لتحميل البطارية ونقلها إلى قاعدة “رامشتاين” في جنوب غرب ألمانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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