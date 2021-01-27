غرفة سرت الجفرة تجبر السراج على دفع مخصصاتها

قالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة إن رئيس المجلس الرئاسي استقبل اليوم الأربعاء آمر الغرفة ابراهيم بيت المال وعدد من أعضاء المجلس البلدي مصراتة، وأعيان وحكماء مدينة مصراتة.

وأضافت الغرفة في بلاغ لها إن السراج بحث مع أعضاء الغرفة متطلبات منتسبي الغرفة، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية من مكافآت مالية ودعم لوجستي متكامل. وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي وعد بتلبية كل هذه المطالبات، وبسرعة الإجراء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من احتجاجات عناصر الغرفة في أبوقرين وبوابات الطريق الساحلي “مصراتة – أبوقرين” للمطالبة بحقوقهم من حكومة الوفاق رافضين فتح الطريق .