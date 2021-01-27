الجزائر تُبدي استعدادها لدعم الانتخابات الليبية وحل الأزمة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، في طرابلس، مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، والسفير الجزائري عبد القادر حجازي، وعدد من المسؤولين الجزائريين، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن بوقادوم أكد على “دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل”، وأبدى استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.

من جهته، قال بوقادوم في تويتر إنه بحث مع السراج “تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق المسارات السياسية لحل الأزمة، إلى جانب مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين”.

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