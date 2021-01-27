داخلية الوفاق تشرع في تركيب 1500 كاميرا موزعة على 8 بلديات داخل طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة قبل وقت سابق عن مشروع تركيب كاميرات مراقبة في طرابلس وضواحيها وذلك بتركيب 1500 كاميرا موزعة على 8 بلديات داخل طرابلس ضمن ما يسمى ” مشروع طرابلس ذكية”.

وكشفت تقرير صحفي أنه منذ أن قامت ألمانيا في عام 1942 بتركيب أول كاميرا مراقبة، ازداد عدد كاميرات المراقبة في العالم، ففي غضون 79 عامًا فقط، اقترب العالم من الوصول إلى مليار كاميرا مراقبة.

وعلى الرغم من أن انتشار كاميرات المراقبة في كل مكان يُمثل مصدر قلق للبعض بسبب تقليص الخصوصية، إلا أن هناك من يشعرون أنها توفر المزيد من الأمان.

وأوضح التقرير أكثر المدن في العالم التي تمتلك كاميرات مراقبة.

وبحسب التقرير، فإن مدينة شيناي الهندية تعد المدينة الأكثر كثافة في كاميرات المراقبة، حيث يوجد 657 كاميرا مراقبة لكل كيلو متر مربع، الأمر الذي يجعلها المدينة الأولى في العالم من حيث المراقبة، إذ يُقدر عدد كاميرا المراقبة لكل 1000 شخص 25.5 كاميرا.

وفي المركز الثاني تأتي مدينة حيدر أباد الهندية أيضًا بـ 480 كاميرا لكل كيلو متر مربع، و30 كاميرا مراقبة لكل 1000 شخص.

ويشير التقرير إلى أن مدينة بكين الصينية تضم مليوناً و150 ألف كاميرا مراقبة، بمعدل 278 كاميرا لكل كيلو متر مربع، و56.2 كاميرا لكل 1000 شخص.

ولم يكشف التقرير عن أي معلومات حول كاميرات المراقبة في المدن الليبية حيث اقتصر على عدد من المدن حول العالم، لم تكن أي من المدن الليبية من ضمنها.

أما قائمة أكثر 5 مدن امتلاكًا لكاميرات المراقبة جاءت كالتالي:

بكين: مليون و150 ألف كاميرا

شنغهاي: مليون كاميرا مراقبة

لندن: 627 ألف

تايوان الصينية: 465 ألف

نيودلهي: 429 ألف

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