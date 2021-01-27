المحجوب: الأمم المتحدة مسؤولة عن آلية خروج المرتزقة من ليبيا

قال مدير الشؤون المعنوية بالجيش خالد المحجوب أمس الأربعاء إن الأمم المتحدة مسؤولة عن آلية خروج المرتزقة من ليبيا.

وأوضح المحجوب في تصريح إعلامي أن الجيش ينتظر قرارا أمميا بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لافتا إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة مرتمية في أحضان تركيا وتقع تحت سلطة المليشيات ولذلك تتمسك بالاتفاقات التي أبرمتها مع أنقرة.

وبين أن هناك سعي حقيقي لتحويل قرارات لجنة 5+5 إلى عمل حقيقي على الأرض، مبينا أن قرارات اللجنة العسكرية تلغي الاتفاقات العسكرية السابقة.

وأضاف أن السياسيين في ليبيا يسعون الي تحقيق مصالحهم وهذا ما يستغله تنظيم الاخوان.

وأشار إلى أن هناك اجتماع قادم لمجموعة 5+5 الأسبوع المقبل بسرت وسيكون هناك جمله من الأنجازات القريبة من التنفيذ.

ولفت المحجوب إلى وجود مجموعة مسلحة طالبت بأموال لفتح الطريق الساحلي وهي مدفوعة بأجندات إخوانية.

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