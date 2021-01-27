بوقادوم لـ«سيالة»: حل الأزمة الليبية يجب أن ينبع من الليبيين

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم حرص بلاده على أن تعود ليبيا آمنة مستقرة، ودعا الليبيين إلى توحيد جهودهم للتوصل إلى حل ليبي – ليبي يحقق الاستقرار.

وجدد بقادوم خلال لقائه بوزير خارجية الوفاق أمس الأربعاء، استعداد الجزائر لدعم ليبيا وشعبها وتلبية ما يطلب منها في الخصوص، وأن بلاده تدعم ما يريده الليبييون، والحل يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الجانبين استعرضا الوضع الراهن في اتحاد المغرب العربي وآفاق تحريكه وتطويره، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى الجانبان استعدادهما لبدء العمل بين الخبراء في الجانبين على تفعيل أطر التعاون المشترك في أقرب الآجال، كما تم بحث التعاون على مجابهة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على تنسيق في الخصوص بين الخبراء المتخصصين من الجانبين، وفق البيان.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون للاستفادة من خبرة الجزائر في مجال الكهرباء والطاقة خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا.