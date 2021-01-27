الدرسي: توزيع المناصب السيادية يتم بطريقة مناطقية مخالفة للقانون والدستور

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أمس الأربعا، إن توزيع المناصب السيادية الحال يعتمد على المناطقية وليس المحاصصة.

وأضاف أن التفاهمات الآنية بين الفرقاء الليبيين بشأن المناصب السيادية، ليست محاصصة لكنها مناطقية، مشددًا على أن توزيع مؤسسات الدولة بهذا الشكل هو أمر غير قانوني وغير دستوري.

واعتبر الدرسي أن النظام الفيدرالي الذي تكون فيه الدولة واحدة وذات جيش وعلم واحد، ويحوى على نظام إداري لحكم محلي واسع الصلاحيات يمنحه الدستور، مستشهدًا بنظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، اعتبر أن هذا النظام هو الأفضل لحفظ ليبيا.

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