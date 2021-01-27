مراكز العزل في ليبيا تشتكي نقص التمويل

ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا في مدن غرب ليبيا، قلة الموارد المالية التي تعاني منها بعض مراكز العزل المخصصة للمصابين، في وقت وجّه الدكتور بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإدارات الصحية بالبلديات بالاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد «كوفيد – 19».

وسعت اللجنة العليا، التي اجتمعت في المركز الوطني، خلال اليومين الماضيين، إلى حل مشكلة عدم توفر الميزانيات اللازمة لتشغيل مراكز العزل والفلترة ودفع مكافآت الكوادر الطبية والأطقم المساعدة العاملة في التصدي للجائحة، بما في ذلك فرق الرصد والتقصي، مشددة على ضرورة وضع الحلول السريعة لها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

وأظهرت نتيجة العينات التي تسلمها 14 مختبراً في البلاد، وجود 765 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 353 في طرابلس العاصمة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 116064 إصابة تعافى منها 95406، بينما توفي 1802 حالة.

وسبق وأعلن النجار التعاقد مع منظمة الصحة العالمية، على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بقيمة 42 مليون دينار، وقال في حينها، إن التعاقد مع المنظمة بهدف تسهيل حصول ليبيا على لقاح مرخص ومعتمد. ونعت إدارة مركز بنغازي الطبي الدكتور حسن الصلابي، الطبيب بقسم الأورام، الضحية الثانية من العناصر الطبية داخل مركز بنغازي الطبي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال المركز في بيان أمس، إن الطبيب الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، تدهورت حالته الصحية وخضع للعلاج في المستشفى وتوفي متأثراً بالإصابة، مشيراً إلى أن الفقيد «أحد أبطال فريق الجيش الأبيض»، ومن الذين قدموا الرعاية الطبية لمرضى الأورام بالقسم في مدينة بنغازي.

وفي إطار تصاعد الإصابات بالفيروس في ليبيا، طالبت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) بتشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس في المواقع والحقول التابعة لها، مشيرة إلى وجود تقارير عن وجود حالات اشتباه بالفيروس في بعض الحقول. ودعت المذكرة المرسلة من رئيس لجنة إدارة الشركة، فضل الله احتيتة، إلى مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، إلى التواصل مع مراقبي الحقول ومديري الإدارات، لاتخاذ الإجراءات المتعلق بمكافحة الفيروس، وتنفيذها بكل حزم وعدم التهاون فيها، والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة.

وشددت على ضرورة إجراء الكشوفات والمسوحات لجميع القادمين للحقول، والحد من التنقل ومراعاة التباعد الاجتماعي في أماكن العمل والراحة، وإجراءات العزل لحالات الاشتباه، وارتداء الكمامات وتعقيم الأماكن باستمرار.

في السياق ذاته، حث جهاز الحرس البلدي بمدينة سرت، أصحاب المحال التجارية، على الالتزام بإجراءات الاحترازية من «كورونا» بنظافة المحال وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تجنب الاختلاط المباشر بين البائعين والمشترين.

وقال المكتب الإعلامي لفرع الجهاز بسرت، مساء أول من أمس، إن رئيس الجهاز، العميد جمعة امبية، أكد خلال اجتماعه مع المسؤولين بالجهاز على مراقبة أصحاب المحال الغذائية والصيدليات والمطاعم والمخابز بمدى التقيد بالإرشادات المهمة لمنع انتشار الفيروس.