“عقيلة صالح” يلتقي وفداً من قبائل ورفلة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وفداً من “قبائل ورفلة” من مختلف مناطق ليبيا ، بحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج-حسب ما أروده الموقع الإلكتروني للبرلمان.

بدأت مراسم اللقاء بكلمة لأعضاء الوفد عبرو فيها عن تأييدهم ومساندتهم لتولي “عقيلة صالح” رئاسة المجلس الرئاسي الجديد ودعمهم لمبادرة القاهرة التي طرحها المستشار بالإضافة إلى دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين .

كما ثمنوا “دعم رئيس مجلس النواب المستمر للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ودفاعه عن حقها في تحرير كامل أرض الوطن واسترجاع السيادة الليبية” -حسب كلمة الوفد.

وأكد وفد قبائل ورفلة -خلال الكلمة- على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين، مشيدين بقرار مجلس النواب “ببطلان القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق واعتباره جريمة حرب”-حسب ما جاء في الكلمة- فيما أثنى “المستشار” على “دور قبائل ورفلة إبان نضال الشعب الليبي ضد المستعمر الإيطالي و دورها في بناء الدولة الليبية، مؤكدا على أن وحدة الوطن لا مساومة عليها”-حسب ما نشره موقع البرلمان.

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