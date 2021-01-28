حويلي: لم يتأجل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية

نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية الليبية المتفق عليها في اجتماعات بوزنيقة المغربية.

وادعى حويلي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن اعتماد مخرجات بوزنيقة سيتأخر حتى حسم المناصب التنفيذية في الاجتماع المقرر عقده في جنيف خلال أيام.

وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري أن البعثة الأممية تنتظر اعتماد الترشيحات من مجلسي النواب والدولة، لافتًا إلى أن اعتمادها سيتأخر حتى حسم المناصب التنفيذية بجنيف.

وأوضح أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي يستعدون للسفر من العاصمة طرابلس إلى تونس ومنها إلى جنيف، لحضور اجتماعات إقرار السلطة التنفيذية.