الإدارة العامة لأمن المنافذ تبحث “مشاكل مطار سبها”

بحث مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الدين الحريزي مع مدير أمن منفذ مطار سبها الدولي عميد يوسف الدردير فاخر، أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه مديرية أمن مطار سبها .

كما ناقش المسئولان خلال اجتماع عقد في مقر الإدارة العامة لأمن المنافذ في طرابلس العراقيل التي تواجه االأعضاء العاملين في مطار سبها وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل بالمطار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن مطار سبها يشهد حالة عدم استقرار منذ “10” سنوات بسبب الفوضى الأمنية التي شهدتها المدينة وعموم البلاد وإن على فترات متقطعة في حين كان هذا المطار مع مطار طرابلس ومطار بنينا في سنوات خلت المطارات الدولية الوحيدة في ليبيا التي تسير رحلات دولية إلى عواصم عربية وأفريقية وأوروبية.

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