ليبيا الان

الإدارة العامة لأمن المنافذ تبحث “مشاكل مطار سبها”

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الدين الحريزي مع مدير أمن منفذ مطار سبها الدولي عميد يوسف الدردير فاخر، أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه مديرية أمن مطار سبها  .

كما ناقش المسئولان خلال اجتماع عقد في مقر الإدارة العامة لأمن المنافذ في طرابلس العراقيل التي تواجه االأعضاء العاملين في مطار سبها وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل بالمطار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن مطار سبها يشهد حالة عدم استقرار منذ “10” سنوات بسبب الفوضى الأمنية التي شهدتها المدينة وعموم البلاد وإن على فترات متقطعة في حين كان هذا المطار مع مطار طرابلس ومطار بنينا في سنوات خلت المطارات الدولية الوحيدة في ليبيا التي تسير رحلات دولية إلى عواصم عربية وأفريقية وأوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك