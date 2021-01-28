أنباء عن وقوع اشتباكات بين المليشيات قرب حي الأندلس بطرابلس

أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، بسماع دوي إطلاق نار قرب حي الأندلس قرب حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين مليشيات الموالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة في صراع على النفوذ.

وأضافت أن المليشيات المسلحة اشتبكت فيما بينها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بجزيرة سوق الثلاثاء في حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس.

وبينت أن مجموعة من الأمن العام أطلقت النار على قوة من مليشيا الردع كانت تقوم بالتمركز قرب جزيرة سوق الثلاثاء مما دعا الأخيرة للانسحاب من موقعها.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن العام تتمركز الآن بالمنطقة وتجهيز أسلحتها تحسبا لهجوم مضاد من مليشيا الردع.

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