الحرس البلدي بنغازي: إغلاق أحد المخابز بعد العثور على قارض داخل رغيف خبز

أغلقت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي أبو عطني ببلدية بنغازي، أحد المخابز بعد العثور على قارض داخل رغيف خبز، بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين عقب شرائه من ذلك المخبز.

وقال رئيس وحدة التحقيق بجهاز الحرس البلدي بنغازي نائب ضابط حسين الشريف، إنه تم مخاطبة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالخصوص.

وأشار الشريف في الوقت ذاته إلى أن دوريات الجهاز قامت بإغلاق المخبز، واستدعاء مالك المخبز للتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحيال كامل العاملين في المخبز.