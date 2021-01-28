القبض في صبراتة على شاب متهم بجريمة قتل

ألقى رجال البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن صبراتة، القبض على الشاب المتهم بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها المواطن “م.م.ب” من سكان مدينة صبراتة

وجاء في منشور لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بعد ورد بلاغ إلى مركز شرطة “العلالقة” بمديرية أمن صبراتة مفاده تسجيل واقعة قتل.. وبعد استكمال الإجراءات وإحالة المحضر إلى قسم البحث الجنائي صبراتة ومن خلال التحري وجمع المعلومات عن الواقعة من قبل وحدة التحري والقبض بالقسم تم إلقاء القبض على المدعو “ي.ر” من مواليد 2001 سكان مدينة صبراتة والمتهم في واقعة القتل.. ومن خلال التحقيق معه اعترف بما نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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