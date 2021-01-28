العبيدي ينسحب من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي

أعلن عبد الجواد فرج العبيدي انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، مشيرا إلى أن انسحابه كان لعدة أسباب.

وقال العبيدي في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن ابرز أسباب انسحابه هو أن الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة (18) شهر غير كافي لتنفيذ أي مشروع وطني.

وأضاف أن السبب الثاني لانسحابه أن ما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الأقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاص”.

وبين أن مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية وهذا مالا يريد أن يكون جزءا منه مؤكدا أن مصير ليبيا ليس بيد اولادها وإنما بيد دول خارجية تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد، على حد قوله.

وأوضح أن ليبيا وإن كانت تمر بأوقات عصيبة إلا أنه مطمئن عليها لأنها ستجد يوما من أبناءها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم.

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