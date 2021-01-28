اشتباكات بين ‘الردع’ والأمن العام’ في طرابلس بسبب خلاف حول التمركزات

قال شهود عيان إن اشتباكات وقعت ليل الأربعاء الخميس باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوة الأمن العام وقوة الردع، الخاضعتين لسلطة الوفاق، في حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس.

كما نقلت مصادر مختلفة مقاطع لأصوات المدفعية، أن الاشتباكات بدأت بعد أن رفضت قوة الأمن العام دخول عناصر من قوة الردع إلى بعض المناطق داخل العاصمة دون تنسيق مسبق مما وتّر الأجواء وخلق حالة من الذعر في صفوف المواطنين.

كما أكد نشطاء أن الاشتباكات توقفت في وقت لاحق بعد انسحاب عناصر الردع وإعادة “الأمن العام” التمركز في مواقعها.