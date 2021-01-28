طرابلس.. تنظيف مجرى “وادي المجينين”

أطلقت “بلدية بوسليم” في مدينة طرابلس -الأربعاء- أعمال تنظيف مجري وادي المجينين الواقع داخل الحدود الإدارية للبلدية وقد استهلت أشغالها بإزالة القمامة والمخلفات والنباتات التي كانت تسد مجري الوادي.

وذكرت البلدية في منشور لها بالخصوص أن هذه الأعمال تأتي “نتيجة لوجود هبوطات بالأنبوب الرئيسي بداخل المجري ما تسبب في تراكم البرك ومستنقعات مياه الصرف الصحي التي أصبحت موطناً للحشرات والروائح الكريهة”.

كما فتح فريق العمل فتح مجرى صغير للمياه المتدفقة من الهبوطات تمهيداً لدخول أحد الشركات الكبري المتعاقدة على صيانة وتجديد الأنبوب بالوادي علماً بأن سكان المنطقة يعانون من هذه المشكلة منذ سنة 2008 م .

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