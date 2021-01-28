تقرير يكشف أبرز مرشحي المناصب التنفيذية في ليبيا

كشف تقرير إعلامي اليوم الخميس العديد من الأسماء التي ستتنافس على المناصب التنفيذية وتشارك في السباق نحو السلطة

وأوضح التقرير أن باب الترشح إلى المناصب التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث دخلت أطراف وأسماء عديدة في سباق محموم وبدأت بتحريك آلياتها وتكوين تحالفاتها للفوز بمكان في السلطة الليبية الجديدة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.

وكشف التقرير العديد من الأسماء أو القوائم التي ستتنافس على منصب من المناصب التنفيذية وتشارك في السباق نحو السلطة، حيث من المتوقع أن يترشح إلى منصب رئاسة المجلس الرئاسي من شرق ليبيا كل من رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح وعضو المؤتمر الوطني العام الشريف الوافي والسفير الحالي بالأردن محمد البرغثي والسفير السابق في سويسرا علي خيرالله والسفير السابق في اليونان محمد يونس، ومن طرابلس كل من رئيس المجلس للقضاء محمد الحافي والسياسي وليد اللافي ونقيب أطباء طرابلس عبد الرحمن البلعزي ومن الجنوب السفير الحالي في المغرب عبد المجيد سيف النصر وعمر بوشريدة ورئيس الوزراء السابق علي زيدان.

وبخصوص منصب رئيس الحكومة، تقدم كل من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة أحمد معيتيق ومعهما رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة و رجل الأعمال محمد المنتصر ومعين الكيخيا وكذلك وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش و ضو بوضاوية ويوسف شاكونة.

وبعد انتهاء فترة الترشيح للسلطة التنفيذية، سيعقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي في مدينة جينيف السويسرية ما بين 1 إلى 5 فبراير، وذلك للتصويت على الأسماء المقترحة واختيار قادة ليبيا الجدد.

وتنصّ آلية اختيار السلطة التنفيذية، على أن من يتحصل عن نسبة 70٪ من أصوات الإقليم التابع له يفوز مباشرة بالمنصب، أمّا في حال عدم حصول أي مترشح على نسبة الـ70% سيتم الاحتكام إلى نظام القوائم، ويتم التصويت على القائمة الرباعية كاملة، وتتضمن رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، والقائمة التي تتحصل على نسبة 60%، أي بعدد 44 صوتا من المجمع العام، تعتبر فائزة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24