جلسة مفتوحة لمجلس الأمن للاستماع لإحاطة البعثة الأممية بشأن ليبيا

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمس الأربعاء إن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة ، بمشاركة ليبيا، للاستماع الى إحاطة البعثة الأممية وعرض لتقرير لجنة العقوبات.

ومن المقرر عقد جلسة الأمن في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا، حسب السني. وترأس الهند لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن.

وفي السادس عشر من ديسمبر الماضي، وافق مجلس الأمن على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يقضي بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

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