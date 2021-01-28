مساعي بلدية بنغازي لتغذية الجزء الغربي للمدينة بمياه منظومة النهر

وقعت بلدية بنغازي عقود تغذية للمناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجزء الغربي من المدينة من مصادر مياه الشرب لمنظومة النهر الصناعي وشملت المناطق الهواري والقوارشة والنواقية والفعكات واللويفية والحليس وبوفاخرة وبودريسة وأم مبروكة والمناطق المُجاورة لها .

وقال المكتب الإعلامي للبلدية عبر منشور له إن هذه المناطق تعاني من عدم توفر مياه الشرب طيلة السنوات الماضية، فيما تأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، فتم تقسيم هذا العمل إلى عدد “10” مراحل ، بحيث تم التعاقد مع شركة في كل مرحلة لضمان سرعة الإنجاز.

وأضاف المكتب أنه خلال الأيام القريبة المقبلة ستُسلم كافة الشركات المتعاقد معها مواقع هذه الأعمال والبدء في التنفيذ، الذي تستغرق مدته ما بين “90” إلى “180” يوما.

يذكر أنه سبق لبلدية بنغازي وأن تعاقدت على تغذية الجزء الشرقي من المدينة وانتهت من تنفيذ أغلب الأعمال الإنشائية ووردت الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية وبصدد تركيبها بالتنسيق مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي- حسب ما خلُصَ لهُ منشور المكتب الإعلامي للبلدية .

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