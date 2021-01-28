ضبط المتهم بارتكاب جريمة قتل في صبراتة

تمكنت قوات الأمن في صبراتة من ضبط المتورط في ارتكاب جريمة قتل بالمدينة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة بلاغا مفاده مقتل المواطن «م.م.ب» من سكان المدينة، حس بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأحيل المحضر إلى وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة، التي استكملت الإجراءات من تحري وجمع معلومات عن الواقعة، حيث توصلت إلى المتهم بارتكاب الجريمة، «ي.ر»، 119 عاما، وألقت القبض عليه.

واعترف المتهم خلال التحقيق معه بما نسب إليه، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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