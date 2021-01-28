علي التكبالي لـ«الشعب الليبي»: هل ستتحرك أم تتركها للص والمجرم والقرصان؟

خاطب النائب علي التكبالي، الشعب الليبي، مطالبا إياه بالتحرك وعدم ترك ليبيا لمن وصفهم بـ«اللص والمجرم والقرصان».

وقال التكبالي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المستور بان ووقت العمل حان. أيها الشعب الذي عانى منذ فجر التاريخ، هل سنتحرك أم نتركها للص والمجرم والقرصان؟”.

وكان التكبالي، أعلن يوم الجمعة الماضية رفضه للمسارات التي تجريها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، واصفا إياها بالديمقراطية الزائفة بسبب الأسماء المشاركة بها، والتي تبين بحسب قوله أن منها المرتشي وأصحاب المصالح.

وقال التكبالي في لقاء له عبر قناة “العربية الحدث”، والذي رصدته “الساعة 24″، إنه لا يرى أى أسماء مثيرة للإعجاب مرشحة لرئاسة الحكومة.

وأضاف النائب: “عقيلة صالح والشريف يمكن أن يكونا أسماء لامعة بالنسبة للرئاسي وكذلك عبد المجيد سيف النصر وعلي زيدان يمكن أن يكونا أسماء مقبولة عن الجنوب”.

وتابع: “أما إذا ذهبنا إلى المنطقة الغربية فلن نجد إلا أسماء مجرمة أو هاجمة على طرابلس وإما تجلب السلاح من تركيا أو متعاقدة مع دولة ما في الخارج”.

وأشار إلى أن “الدول التي ترحب بهذه المسارات هي نفسها التي رحبت باتفاق الصخيرات وأتت بالسراج وفرضته علينا، وها هي النتيجة الآن”، مؤكدا “ما لم يخرج الأتراك والمليشيات فإننا سوف لا نرى أي اختراق في هذه المسارات”.

ورأى التكبالي أن بديل هذه المسارات لحل الأزمة الليبية هو تنحية الديمقراطية الزائفة التي ادعوها، والإتيان بحكومة جديدة وشخصيات مشهود لها بالنزاهة عدم الرشوة.