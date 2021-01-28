نقاط أمنية في القرى السياحية ببنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي الاتفاق على إقامة نقاط أمنية في القرى السياحية العائلية الممتدة بين شاطئي قاريونس والنخيل.

جاء ذلك بعد لقاء جمع رئيس مركز شرطة قاريونس العقيد طارق العمامي بخمسة من مدراء تلك القرى، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشار العمامي إلى أن تخصيص مواقع أمنيه في كل قرية أو مصيف سيسهم في ضبط الوضع الأمني، والحد من الخروقات المسجلة، ليتمتع المصطفين والملاك والمنتفعين بهذه القرى السياحية بالأمن، والحفاظ عليهم وممتلكاتهم.

من جانبهم، تعهد مدراء القرى السياحية بتجهيز تلك النقاط بشكل كامل قبل دخول فصل الصيف، وطلب العمامي من الحضور تعبئة نموذج استبيان فيه جميع المعلومات الخاصة بكل قرية سياحية من حيث المساحة والنشاط وعدد الشاليهات والقمرات والقواطع والملاك والمنتفعين وجميع الملاحظات، لخلق قاعده بيانات تدعم العمل الأمني.

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