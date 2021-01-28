أمطار متوسطة إلى غزيرة على شمال شرق ليبيا

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تشهد حالة الطقس بداية من اليوم الخميس سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على أغلب مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تسبب في جريان بعض الأودية، مع رياح نشطة على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس فإن الطقس في المنطقة الممتدة من رأس أجدير -سرت- سهل الجفارة وحتى الجبل الغربي “نفوسة” سيكون غائما جزئيا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على بعض مناطق الساحل.

بينما الرياح، ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (16-21) درجة مئوية، وتسجل اعتدالا بداية من يوم الغد.

وفي الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات ومراده، يشهد الطقس، سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة هذا اليوم تصحبها خلايا من السحب الرعدية على أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصة على مناطق (سهل بنغازي – المرج – شحات – البيضاء القبة- المخيلي – التميمي حتى طبرق) مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية واحتمال هطول حبات البرد على مناطق الجبل الأخضر.

والرياح في تلك المنطقة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (50) كلم في الساعة، بينما ستكون درجات الحرارة القصوى، ما بين (13-18) مئوية على أغلب المناطق ولا تتجاوز (10) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها۔ غات۔ غدامس وحتى الحمادة، الطقس مشمس والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، أمّا درجات الحرارة القصوى، ستكون ما بين (18-23) مئوية.

أمّا الكفرة، السرير وتازربو؛ فالطقس مشمس والرياح، شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (19-21) مئوية.