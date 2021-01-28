“كوبيش”: العنف الأخير في لبنان رسالة تحذير للنخب السياسية

اعتبر الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، أن ارتفاع مستوى العنف في لبنان، لا سيما أثناء الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس، مع سقوط عدد من الجرحى، بعضهم حالته خطيرة، جراء الصدام بين المتظاهرين وقوات الأمن؛ بمثابة رسالة واضحة موّجهة للنخب السياسية اللبنانية.

وقال “كوبيش” في تغريدة عبر حسابه الرسمي أن “هذه الرسالة مفادها أنه يجب الإسراع بتشكيل حكومة فعّالة دون المزيد من التأخير. ولم يعد بإمكان الشعب اللبناني تحمّل هذا السقوط المباشر نحو الهاوية”.

واندلعت في محيط سراي مدينة طرابلس احتجاجات عنيفة ضد قيود الإغلاق التي فرضتها السلطات للحد من تفشي كورونا، فيما تحرّكت على إثرها تعزيزات عسكرية إلى موقع الاحتجاجات لتفريق المواطنين.

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