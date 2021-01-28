العالمية لخريجي الأزهر بزليتن تنظم محاضرة حول الأخوة في الإسلام

أقيم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف مكتب زليتن بزاوية الشيخ المربي عبدالسلام الأسمر الفيتوري، محاضرة بعنوان “الأخوة في الإسلام”.

وألقى المحاضرة مدير مكتب المنظمة بمدينة زليتن فضيلة الشيخ علي أحمد أشميلة، وسط حضور كبير من طلاب العلم وحفاظ كتاب الله عز وجل من فئة الشباب، وتناولت معني الأخوة في الإسلام والتعريف بها وشرحها والتأكيد على أن المسلم أخ المسلم وكل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والتأكيد على الوحدة ونبذ الفرقة والاقتتال بين أبناء المسلمين عامة وبلادنا ليبيا خاصة وتوعية الشباب من خطر التشتت والفرقة والتشظي بين المسلمين.

وخلال المحاضرة تبادل الطلاب مع فضيلة الشيخ علي أحمد أشميلة الأسئلة والنقاش حول دور الإسلام وما نصت عليه الشريعة الإسلامية في جمع المسلمين والوحدة بينهم، والتعريف بمنهج الوسطي المعتدل الذي يتخذه الأزهر الشريف نموذجًا في حل جميع الخلافات التي تطرأ على الساحة الآن والمتمثلة في لغة الحوار وتقبل الأخر ولا يصل الأمر إلي الهجر والتكفير وسفك دماء المسلمين بمجرد الخلاف.