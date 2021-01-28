«الزبيدي»: اتفاقية «الوفاق» مع تركيا «كارثة» ومخالفة لقواعد القانون الدولي

أكد أستاذ القانون الدولي الليبي محمد الزبيدي، أن اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني بين الوفاق وتركيا “كارثة” ومخالفة لقواعد القانون الدولي

علق «الزبيدي» خلال مداخلة تلفزيونية على قناة العربية الحدث، رصدتها “الساعة24″، على حكم محكمة البيضاء بإبطال اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني بين الوفاق وتركيا، قائلًا: إن “هذا الحكم هو حكم كاشف أكثر مما هو حكم منشئ، لأن لأن هاتين الاتفاقيتين المعقودتان في 27 /11/ 2019؛ هي عبارة عن صفقة تجارية وليس عمل قانوني”.

مردفًا أن ” الحكم الذي صدر عن الدائرة الإدارية لمحكمة استئناف البيضاء تطرق للشأن المحلي الداخلي من حيث أهمية التصديق على المعاهدات الدولية كنص دستوري ملزم سواء فيما ورد في اتفاق الصخيرات أو في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى عدم اختصاص الموقعين”، مستطردًا أن “الحكم انصب على الجانب الشكلي أولًا والشق المستعجل في هذه القضية وعلى القوانين المحلية”.

وأشار «الزبيدي» إلى أن ” الكارثة في هذه الإتفاقية أنها مخالفة لقواعد القانون الدولي، فهي اتفاقية دولية في المحصلة ما بين دولتين، وهي مخالفة سواء في قانون المعاهدات أو نطاق الأمم المتحدة، أو اتفاقية جامايكا لقانون البحار”.

وأوضح أن ” كل ما ورد في هذه الإتفاقية على شق القانون الدولي، لأن الشق المحلي هذا الحكم قام بتغطيته، فهذه الاتفاقية معيبة وباطلة من الأساس، فاليوم هذه الحكم كشف عن عدم اختصاص الذين قاموا بالتوقيع عليها، وعن مخالفتهم للقوانين المعمول بها، ومخالفتهم للدستور الليبي”.