الحويج يبحث منح اذونات العمل للمنظمات الدولية غير الحكومية

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “المؤقتة: عبد الهادي الحويج، أمس الأربعاء اجتماع اللجنة الوطنية لمنح اذونات العمل للمنظمات الدولية غير الحكومية بحضور بريكة بالتمر رئيس مفوضية المجتمع المدني.

وتناول الاجتماع بحث وضع آلية لمنح الاذونات للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة أو الراغبة في العمل بليبيا بما لا يمس السيادة الوطنية، وأن تكون خطط وبرامج المنظمات الدولية غير الحكومية وفقاً لاستجابة والاحتياجات الضرورية للبلاد وإن يكون للمنظمات الدولية غير الحكومية خطط وبرامج واضحة لكي يتم التنسيق والتعاون والشراكة مع المجتمع المدني.