«الجدال»: أزمتنا ليست بالمناصب وإنما في السلاح

أكد المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي السابق والمحلل السياسي والباحث في التاريخ الليبي، أنه غير متفائل بما سينتج عن الحوارات، مشيرا إلى أن الأزمة ليست في المناصب والشخصيات وإنما تمكن في السلاح الذي بيد الأفراد.

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في الحقيقة لست متفائلا بما سينتج عن الحوارات لأن قصتنا وأزمتنا ليست في الشخصيات والمناصب وممن ستكون، ولكنها تكمن في سلاح بيد أفراد تمترسوا خلفه وأقسموا «لن أترك سلاحي قط» قصدا أو خوفا”.

وأضاف “السؤال المحير هل يستطيع المرشحين للمناصب في «الرئاسي والحكومة» حل مشاكل الليبيين في موضوع الأمن والاستقرار والسيولة والوقود والخبزة «دفعة واحدة» خلال فترة ما قبل الانتخابات؟”.

وتابع “بشكل آخر هل سيتهادنوا مع المليشيات؟ أو هل سيستمروا في الخضوع للمسلحين أم سيخضعونهم؟، كيف سيتم الاتفاق مع المسلحين الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة؟ والذين يقفلون الطرقات؟ والذين يهربون الوقود والبشر؟”.

واستطرد “أعتقد الموضوع كبير وصعب خاصة في وجود مرتزقة أشكال وألوان مختلفة يقفون على خطوط النار، ووجود دول «حاشية أنوفها في كل شيء» بمساعدة داخلية”.

واستكمل “أعتقد أيضا إننا سنصل ديسمبر ونحن نبحث عن الماء والهواء وقبور لدفن موتانا”.

وواصل “بين الإخوان والمقاتلة حرب إعلامية واغتيالات ونايضة بينهم. برغماتية الإخوان وتطرف المقاتلة صدام المصالح أو إنها قد تكون تفاهمات تأزيم المتأزم خاصة وإن المقاتلة في الأصل ربيبة الإخوان. واحد يقولي والحل؟ الحل ساهل”.