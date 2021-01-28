ليلة دامية في طرابلس .. اشتباكات عنيفة بين مليشيات السراج وباشاغا

اعتبر الإعلامي محمد الفيتوري، أن الاشتباكات التي وقعت بين ما يسمى بجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي (ميليشيا قوة الردع الخاصة سابقا)، وما تسمى بقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، مقدمة لما قد يحدث قريبا جراء استشراء النزاع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بعد تصاعد الصراع بينهم

ويحاول السراج استمالة قادة الميليشيات في طرابلس، لنسج خيوط حلف لمواجهة باشاغا.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاصمة طرابلس، ليل الأربعاء، بين جهازين أمنيين تابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

ونشرت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل، أن أصوات إطلاق الرصاص جراء الاشتباكات التي استمرت نحو ساعتين، بين ما يسمى بجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي (ميليشيا قوة الردع الخاصة سابقا)، وما يسمى بقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، كانت تسمع بوضوح في محيط قاعة الشعب وجزيرة سوق الثلاثاء.

واعتبر مراقبون من أن السراج بقراريه إنشاء جهاز أمني جديد بقيادة الميليشياوي عبدالغني الككلي الشهير بـ“غنيوة“، وإلحاق ميليشيا الردع الخاصة بالمجلس الرئاسي تحت مسمى ”جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“، ينذران بتورط العاصمة طرابلس في حرب جديدة، مؤكدين أن طرابلس مقبلة على كارثة في حال استمر السراج في مسعاه الذي يكشف به عن رغبته في التمسك بالسلطة.

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