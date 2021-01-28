بنغازي.. إغلاق مخبز بعد العثور على قارض داخل رغيف

قامت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي أبو عطني ببلدية بنغازي، بإغلاق أحد المخابز بعد العثور على قارض داخل رغيف خبز، بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين عقب شرائه من ذلك المخبز.

وقال رئيس وحدة التحقيق بجهاز الحرس البلدي بنغازي حسين الشريف، إنه تم استدعاء مالك المخبز للتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحيال كامل العاملين في المخبز.

وتأتي هذه الحادثة؛ في الوقت الذي يصعب فيه على المواطن الحصول على رغيف الخبز، الذي ارتفع سعره بمعدل الضعفين، وباتت الأرغفة الثلاثة تُباع بدينار، تزامنًا مع إغلاقات كثيرة لأغلب المخابز في طرابلس، والبالغ عددها 680 مخبزًا، وسط مُناشدات يومية من قبل المواطنين بشأن تحسين الخدمات ومستوى المعيشة، ما يعكس حالة التوتر، التي تعيشها السلطة التنفيذية في العاصمة

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