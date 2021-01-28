مصر تهنئ المبعوث الأممي الجديد لليبيا

التقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد إدريس، يوم 26 يناير الجاري مع المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة لليبيا “يان كوبيتش”، عبر وسائل التواصل المرئي.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء تضمَّن تقديم مندوب مصر الدائم التهنئة لـ”كوبيتش” على تعيينه في منصبه الجديد، والتأكيد على تطلع واستعداد مصر التام للتعاون والتنسيق معه خلال الأشهر المقبلة لإنجاح مهمته، تحقيقًا للسلام والاستقرار في ليبيا، الأمر الذي توليه مصر أهمية كبيرة بالنظر إلى علاقاتها العميقة الخاصة مع ليبيا وشعبها الشقيق.

كما تضمن اللقاء استعراض الرؤية والجهود المصرية المتواصلة في دعم التسوية السياسية في ليبيا بمحاورها المختلفة، بما في ذلك النشاط المصري المُكثَّف في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين، والاجتماعات التي استضافتها مصر لدعم المسارين الأمني والدستوري، الأمر الذي كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي الجديد.