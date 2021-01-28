البرلمان الإيطالي “إيريني” يعقد جلسة للاستماع لـ”قائد إيريني”

يعقد البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، جلسةً للاستماع لقائد عملية “إيريني” البحرية، الأدميرال فابيو أغوستيني؛ لمتابعة تقاريره عن خروقات حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وستُعقد جلسة الاستماع، بحسب بيان للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسيْ النواب والشيوخ الإيطالي، افتراضيًا ومن خلالها، يعرض آخر تقارير العملية حول انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية “إيريني”، نهاية مارس العام الماضي؛ بهدف مراقبة السفن المُشتبه في نقلها أسلحة ومُقاتلين إلى ليبيا بعد انتهاء عملية “صوفيا”.

وقد أعلنت العملية تفتيش نحو 1400 سفينة و130 رحلةً جويةً إضافة إلى مُراقبة 25 مطارًا و16 ميناءً ومحطةً نفطيةً.

ووُجهت العملية بانتقادات كثيرة داخل ليبيا وخارجها خاصة من أنقرة وواشنطن؛ كونها، بحسب المنتقدين، لم تكن جديّة في مهمتها، وأنها تستهدف معدات عسكرية تركية فقط

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