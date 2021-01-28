«غوقة»: كل الموجودين في المشهد السياسي الليبي لا يريدون إجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا، عبدالحفيظ غوقة، أن كل الأطراف الموجودة في المشهد السياسي الليبي لا يريدون إجراء الانتخابات.

وقال غوقة، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “في مناسبات عديدة عامي 2017، و2018، عندما تم الحديث عن الانتخابات، هؤلاء الذين في المشهد سواء كانوا من النواب أو المجلس الرئاسي وبكل المبادرات التي أطلقوها، قلنا لن تتم الانتخابات في 2018 أو 2019، والآن وصلنا لـ2021 وفي ظني لن تكون هناك انتخابات أيضا”.

وأضاف “هؤلاء فعلا لا يريدون الانتخابات ولا يرغبون في ترك الحكم إلا إجبارا واقتلاعا، فهذه هي الثقافة، واتفق مع المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، في أن كافة الأطراف لا تريد الانتخابات”.

وتابع “أبسط دليل على ذلك أنه الآن في هيئة الـ75 التي يوجد فيها من مجلس النواب والاستشاري ومن المواليين للرئاسي، هم الذين يعرقلون كل جهود الحل، وهم الذين أوصلوا الأمور إلى هذا الانسداد الذي نعيشه اليوم، وهم من رفضوا أيضا أن يغادر من في المشهد المرحلة الانتقالية المقبلة وتم التصويت عليها وفشل هذا المقترح”.

واستطرد “كنا نطالب بألا يكون لهؤلاء وجود في المرحلة الانتقالية، لأنهم سيعرقلون انتهاء هذه المرحلة لمصلحة الانتخابات ولكنهم رفضوا هذا المقترح ويصرون الآن، حيث إن كل الأسماء التي تتداول الآن تدور في مثل هذه الحلقة”.