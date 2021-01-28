مشاوراتٌ “مصرية- أممية” حول التسوية السياسية في ليبيا

بحث مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، التسوية السياسية في ليبيا.

وأوضحت الخارجية المصرية أن “إدريس” أكد لـ”كوبيتش” استعداد مصر للتعاون والتنسيق معه، خلال الأشهر المقبلة، لإنجاح مهمته تحقيقًا للسلام والاستقرار في ليبيا.

كما استعرض الطرفان الرؤية والجهود المصرية في دعم التسوية السياسية، بمحاورها المختلفة، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال رئاسة مصر لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين، والاجتماعات التي استضافتها لدعم المساريْن الأمني والدستوري.

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