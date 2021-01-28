«عمل الوفاق»: ارتفاع عدد الباحثين عن العمل المسجلين إلى أكثر من 370 ألفا بنهاية 2020

أعلنت وزارة العمل في حكومة الوفاق ارتفاع عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة إلى 370 ألفا و293 شخصا بنهاية العام 2020.

وبلغ أصحاب الأرقام الوطنية الصحيحة 279 ألفا و77، وأصحاب الأرقام الوطنية غير الصحيحة أو غير المطابقة نحو 91 ألفا و216، حسب إحصائية الوزارة المنشورة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويمثل الباحثين الذكور نسبة 43% من العدد الكلى، بينما نسبة الباحثات الإناث نسبة 57%، وتبلغ نسبة المؤهلين المسجلين 58%، وغير المؤهلين نسبة 42%، حسب الإحصائية.

وحازت المنطقة الغربية على العدد الأكبر من المسجلين بواقع 161 ألفا و83 شخصا، وسجلت المنطقة الشرقية 94 ألفا و173 باحثا، فيما سجلت المنطقة الوسطى 76 ألفا و686 شخصا، والمنطقة الجنوبية 47 ألفا و351.

وبلغت إعداد الباحثين المسجلة عن العام 2017 نحو 79 ألفا و451، والمسجلين خلال العام 2018 نحو 18 ألفا و867، فيما وصل عدد المسجلين في العام 2029 إلى 15 ألفا و370، والمسجلين خلال العام الماضي نحو 256 ألفا و605 باحثين.

يذكر بأن الوزارة دعت الباحثين عن العمل في سبتمبر الماضي إلى التسجيل في 109 مكاتب في ربوع ليبيا إستجابة لقرار المجلس الرئاسي 567، الخاص بمبادرة توظيف الشباب.

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