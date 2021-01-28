«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من الخمس إلى الخليج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى الخليج، سرعتها تصل إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل مصراتة.

– الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر، وتصل إلى 2.75 متر على ساحل مصراتة وسرت.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطرب اليوم على ساحل مصراتة وسرت.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على ساحل الخليج وبنغازي، قد تصحبها سحب رعدية

– الرياح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.5 متر، يصل إلى ثلاثة أمتار على الساحل من الخليج إلى شحات.

– البحر قليل الاضطراب، ويكو مضطرب اليوم على الساحل من الخليج إلى شحات.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، وتكون ضعيفة خلال سقوط المطر.

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