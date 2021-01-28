بسبب تعديل سعر الصرف .. الفلبين تطالب بصرف مستحقات عمالها في ليبيا بالدولار

طالب القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو، الحكومة الوفاق غير المعتمدة بصرف مستحقات أكثر من 20 ألف فلبيني يعملون بقطاع الصحة في البلاد، بالدولار الأمريكي نظرا لتغير أسعار الصرف.

وقال قاتو، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة عبد السلام كاجمان، إلى أن 126 ممرضة فلبينية تعمل في ليبيا، أصيبت بفيروس كورونا، توفيت منهن 6 ممرضات.

من جهته، وعد كاجمان بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاع الفلبينيين، خاصة لمن عمل أكثر من 30 عاما في ليبيا.

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