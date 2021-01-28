سرت: لم نتلق استجابة من الحكومة المؤقتة لمتطلبات العام الماضي

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت، أنه وجه 37 كتابا للحكومة المؤقتة العام الماضي 2020 بشأن احتياجات ومتطلبات المدينة لكنه لم يتلق منها أي استجابة.

وأصدر المجلس بيان، أمس الأربعاء، نشر فيه جداول بمخاطباته، إلى رئيس الوزراء عبدالله الثني، وزارات الحكم المحلي والداخلية والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والاقتصاد والمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الإسكان والمرافق بشأن متطلبات منذ يناير 2020 وحتى نوفمبر من العام نفسه.

وطالب المجلس في 37 كتابا موجها للحكومة المؤقتة، بمخصصات الدقيق، ومساعدات لقطاع الزراعة، وتوفير مضخات مياه ومواسير وكابلات كهرباء للآبار، ومخصصات الوقود وغاز الطهي وسيارات لجهاز الشرطة الزراعية واحتياجات فرع جوازات سرت، وتوفير الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية، وتنفيذ المشاريع الخاصة بحل المختنقات داخل البلدية.