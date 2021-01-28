“العبيدي” يسحب ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي

أعلن المستشار عبد الجواد العبيدي انسحابه رسميا من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي.

وعزا العبيدي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبر صفحته الرسمية بفيسبوك سبب الانسحاب إلى أن الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة والمقدر بـ 18 شهرا يعد غير كاف لتنفيذ أي مشروع وطني.

وأشار إلى أن ما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الأقاليم ولا تخدم الوطن بقدر ما تخدم الأشخاص، مضيفاً أنه “لا يسمح لنفسه بالدخول في تقاسم المصالح الشخصية وأنه قد وجد مصير ليبيا ليس بيد أولادها وإنما بيد دول خارجية تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد” بحسب وصفه.

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