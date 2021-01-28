ارتفاع ملحوظ للوفيات | مكافحة الامراض يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 28 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 27 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (314) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4350) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1120) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (206) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (114) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (104) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (71) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (182) عينة

8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (526) عينة

9.مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (30) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات

13.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (35) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (17) عينة

15.مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (161) عينة

16.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (98) عينة

17.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (73) عينة

18.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة

19.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد (3635) عينة سالبة

ــ عدد (715) عينة موجبة ( 522 جديدة + 193 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 244 حالة جديدة

عدد 45 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 5 حالة جديدة

عدد 53 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 11 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

5.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

6.الزنتان

عدد 9 حالة مخالطة

7.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 13 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

9.زليتن

عدد 7 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 29 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.الرجبان

عدد 3 حالة مخالطة

12.سرت

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

14.الزاوية المركز

عدد 20 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

15.جادو

عدد 1 حالة مخالطة

16.سبها

عدد 7 حالة جديدة

17.بنت بيه

عدد 4 حالة جديدة

18.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

19.وادي عتبه

عدد 5 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 887 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 729 حالة في طرابلس

2.عدد 15 حالة في قصر بن غشير

تفاصيــــــل الــــ ( 30 ) حالة الوفاة

1.عدد 18 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 1 حالة في درج

4.عدد 1 حالة في ترهونة

5.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

6.عدد 1 حالة في الخمس

7.عدد 1 حالة في مصراته

8.عدد 1 حالة في جنزور

9.عدد 1 حالة في ككلة

10.عدد 4 حالات في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 116779

2.الحالات النشطة : 18654

3.المتعافين : 96293

4.الوفيات : 1832

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