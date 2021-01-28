طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الحالة المطرية اليوم وتحذر من امطار جيدة وغزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، أن تتساقط امطار جيدة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الشرقي وقد تكون غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية.

واشارت النشرة إلى أنه من المتوقع ان تتساقط الامطار على مناطق (سهل بنغازي – المرج – البيضاء –القبة – شحات – درنة – أم الرزم – المخيلي – التميمي)، مما يتسبب في جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة واحتمال تساقط حبات البرد على مرتفعات الجبل الاخضر مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ما بين 16-22 مْ، ومابين 10-14مْ على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي، ومتوقع ان تشهد اعتدال خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق، والله اعلم.

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