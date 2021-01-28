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طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الحالة المطرية اليوم وتحذر من امطار جيدة وغزيرة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، أن تتساقط امطار جيدة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الشرقي وقد تكون غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية.

واشارت النشرة إلى أنه من المتوقع ان تتساقط الامطار على مناطق (سهل بنغازي – المرج – البيضاء –القبة – شحات – درنة – أم الرزم – المخيلي – التميمي)، مما يتسبب في جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة واحتمال تساقط حبات البرد على مرتفعات الجبل الاخضر مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ما بين 16-22 مْ، ومابين 10-14مْ على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي، ومتوقع ان تشهد اعتدال خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق، والله اعلم.

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية بداية F-270 ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اليوم الخميس اليوم على اغلب مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا الأودية المناطق .الساحلية أمطار جيدة إلى السحب تسبب اليوم على بعض مناطق .الساحل. أحياناً بعض المناطق .الساحلية وتسجل اعتدال الشمال الطقس غائم جزئياً احتمال بسيط لسقوط :الرياح: جنوبية غربية غربية درجات. الحرارة الجمعة غزيرة البيضاء التميمي البرد الجبل الأخضر. نشطة تتجاوز کیلومتر الساعة. اغلب المناطق تتجاوز (10) على مرتفعات الجبل الأخضر المحلية واحتمال الرياح جنوبية غربية شمالية غربية معتدلة درجات الحرارة القصوى تتراوح بين الاتجاه خفيفة 18) 32م الحرارة القصوى النشرات إلى بين -19) :الطقس مشمس :الرياح: شمالية غربية الحرارة‏'‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏الموافق المدينة 10 12 نشطة غائم غائم زواره 11 12 09 09 10 09 08 نسبياً غائم جزئد سقو الزاوية طرابلس العزيزية الخمس 08 احتمال 09 07 08 مشمس نسبيا نالوت يفرن قليل مشمس مشمس قليل الغيوم جزئیا جزئیا 07 08 ترهونة 09 08 10 مزدہ نسبيا نسبيا 07 08 09 ابونجيم احتمال احتمال طأمطار أمطار 05 البريقة اجدابيا 07 05 03 07 البيضاء مشمس طبرق 06 مشمس مشمس 04 06 08 07 08 07 02 05 07 مشمس مشمس الجغبوب هون غدامس أوبارى سبها مرزق القطرون غات مشمس قليل الغيوم 00 08 08 08 رئیس 07‏'‏
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