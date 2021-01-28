طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية الغرب

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 715 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 299 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 58 حالة، ثم الزاوية الغرب بـ 43 حالة جديدة، و38 حالة في الزاوية المركز، و30 حالة في جنزور، و27 حالة في زوارة، و23 حالة في الماية، و21 حالة في غريان، و20 حالة في الخمس، و16 حالة في زليتن، و11 حالة في كل من العجيلات والقره بوللي، و10 حالات في زلطن، و9 حالات في الزنتان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى 7 حالات في كل من بني وليد والعزيزية وسبها وصبراتة ويفرن والمنشية الجميل، و6 حالات في كل من قصر بن غشير وطبرق، و5 حالات في كل من سوق الخميس أمسيحل والشاطئ ووادي عتبة، و4 حالات في كل من السائح وأجدابيا والعامرية والكفرة وقصر الأخيار وبنت بية وسرت، و3 حالات في كل من القلعة والرجبان، وحالتين في صرمان، وحالة واحدة في كل من جادو والبوانيس والبريقة والمعمورة.

وتماثل للشفاء 887 مصابا، بينهم 729 حالة في طرابلس، و15 حالة في قصر بن غشير، و3 حالات في الزنتان، وحالتان في كل من أجدابيا والخمس والكفرة، وحالة في البريقة، و4 حالات في غريان، و15 حالة في سبها، و12 حالة في صبراتة، و21 حالة في العجيلات، و40 حالة في مصراتة، و10 حالات في زوارة، و31 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفى 30 مصابا، منهم 18 حالة في طرابلس، و4 حالات في الزاوية المركز، وحالة في كل من قصر بن غشير ودرج وترهونة وظاهر الجبل والخمس ومصراتة وجنزور وككلة.

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