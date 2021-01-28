الفلبين: حوالي 126 ممرضة فليبينية أصيبت بكورونا في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، أمس الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو، لبحث العلاقات بين ليبيا والفليبين، والتي لم تغادر سفارتها ليبيا، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد.

وأوضح “قاتو”، خلال اللقاء أن عدد العاملين الفليبين في ليبيا وصل إلى حوالي عشرين ألفا في قطاع الصحة والنفط وغيرها من المجالات. كما قدم القائم بالأعمال، شرحا حول ظروف العاملين في القطاع الصحي، والذين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من جائحة كورونا، مشيرًا إلى إصابة حوالي 126 ممرضة فليبينية بالكورونا، توفيت منهن ست ممرضات.

وطالب القائم بالأعمال الفليبيني، أن يتم صرف مستحقات العاملين الفليبيين في ليبيا بالعملة الصعبة، نظرا لتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

من جهته، أبدى “كاجمان”، تقديره لجهود العاملين الفليبيين في ليبيا، ووعد بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاع هؤلاء العاملين، خاصة من تجاوز منهم العمل أكثر من 30 سنة في ليبيا.